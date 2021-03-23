إلغاء تصويت عراقيي الخارج في الانتخابات البرلمانية

وقالت المفوضية في بيان اليوم، إن "مجلس المفوضين قرر في جلسته الاستثنائية المنعقدة أمس، عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإن هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".

وأوضحت المفوضية أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي 2020 نص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا.

وذكرت أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن "إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريًّا بكل المراحل تحتاج إلى 160 يومًا تقريبًا في الظروف المثالية بينما المدة المتبقية هي 40 يومًا فقط".

وأكد البيان أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل انتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة.

(آ س)