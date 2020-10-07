إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في قرغيزستان

وأدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد إلى نزول آلاف الأشخاص من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة بشكيك ثم إلى مواجهات ليلًا مع الشرطة أدت إلى سقوط 120 جريحًا على الأقل، لتعلن بعدها لجنة الانتخابات المركزية إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد.

وذكرت المفوضية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء أن "نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم إعلان بطلانها".

وفجر الثلاثاء، دخل متظاهرون إلى مقر السلطة في بشكيك ومقر لجنة الأمن القومي وأفرجوا عن منافس جينبيكوف، الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف الذي يقضي عقوبة سجن لـ11 عامًا، وقال رئيس قرغيزستان "لقد أمرت قوات الأمن بعدم إطلاق النار وعدم إراقة الدماء" مضيفًا أن "كل الإجراءات اتخذت لمنع تفاقم الوضع".

وأعلن رئيس قرغيزستان أيضًا أنه اقترح على اللجنة الانتخابية المركزية "أن تدقق بكل الانتهاكات وإذا لزم الأمر أن تلغي نتائج الانتخابات" التشريعية التي فازت فيها أحزاب موالية للرئيس.

وأتى اقتحام المقرين الحكوميين في أعقاب إصابة 120 شخصًا على الأقل، نصفهم من قوات الأمن، بجروح في صدامات دارت في العاصمة بشكيك بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية.

واستخدمت الشرطة قنابل صوتية ثم الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط العاصمة، وحاول بعضهم تسلق سور مقرّ الرئاسة.

وأعلنت وزارة الصحة القرغيزية الثلاثاء، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتيل، حيث قالت ناطقة باسم الوزارة إن "شخصًا أصيب (في المواجهات) توفي" موضحة أنه "على الأرجح من المحتجين لأنه كان يرتدي ملابس مدنية".

(آ س)