إلغاء الحظر الكلي عن مقاطعة الحسكة وفرض حظر جزئي على شمال وشرق سوريا

وشهد التعميم الجديد تغييراً واحد وهو الانتقال من حالة الحظر الكلي في مقاطعةالحسكة إلى حالة الحظر الجزئي.

وجاء في نص التعميم والذي حمل الرقم /2/ ما يلي:

إن الظروف الاستثنائية التي مرت بها مناطقنا، وخاصة في مدينة الحسكة، والتي استهدفت الأمن والاستقرار الذي تتمتع به كافة مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، عبر هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة في الحسكة والاستفادة من هذا التحرك؛ لإعادة ترتيب صفوفها وتهديد مناطقنا وجميع دول العالم. إن هذه الأحداث أكدت مرة أخرى على التضحية والفداء والعزيمة الإصرار والوفاء بدماء شهدائنا من قبل قواتنا العسكرية والأمنية، كما أثبتت قواتنا أنها القوى الأكثر مهنية واحترافية في مواجهة مختلف أشكال الإرهاب، وتأمين حياة المدنيين العزّل في كافة الظروف التي تهدد أمنهم وأمانهم، واضعة نصب عينها الواجب الأسمى والأقدس في تأمين حياة حرة كريمة آمنة، بالإضافة إلى أبناء شعبنا بكافة مكوناتهم، حيث إن الوعي الأمني الذي يتمتعون به هو عامل أساسي وكبير ومساند لقواتنا لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، ونحن نعوّل كثيراً على هذا الوعي ونحثهم على الالتزام بالإجراءات الأمنية ليكونوا عوناً لقواتنا في دحر الإرهاب وإحباط ما يسعى إليه من زعزعة الأمن والاستقرار.

وعليه تقرر ما يلي:

إلغاء الحظر الكلي عن مدينة الحسكة وريفها.

فرض حظر جزئي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا، ابتداء من تاريخ 1/ 2/ 2022، وحتى إشعار آخر، وذلك من الساعة 6 :00 مساء ولغاية الساعة 6:00 صباحاً.

يستثنى من الحظر، المؤسسات الخدمية، والتي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار كالأفران والمطاحن والمحروقات والبلديات والمراكز الصحية.

(ف)