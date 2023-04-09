إلامَ يهدف حزب الكدح والحرية في الانتخابات التركية المقبلة؟

تقبل تركيا على انتخابات برلمانية ورئاسية في أيار/مايو، وعما تشهده البلاد من التحضير للانتخابات، وبرنامج حزب الكدح لمعالجة قضايا النظام الحالي، تحدثت نائبة الرئيس العام لحزب الكدح (EMEP) أحد أحزاب تحالف الكدح والحرية، سلمى غوركان، لوكالة فرات للأنباء (ANF).

وأكدت سلمى غوركان أن مستوى فقر الناس، ومعدل البطالة، ويأس الشباب من المستقبل، وارتفاع التضخم كلها نتاج للسياسات الاقتصادية للسلطات. ونوهت: "كل هذه السياسات تَكشف حقيقة واحدة ألا وهي أن النظام مبني على الإيجار والنهب والاستغلال".

أوضحت سلمى غوركان: "هناك حالة من الترقب لحل المشاكل العميقة للشعب، وتحالف الكدح والحرية ببرنامجه الخاص بحل المشاكل، أبرز الحاجة بالتنظيم الشعبي للنضال، ولهذا فإن هذا التحالف أصبح البديل الأنسب من أجل الشعب".

وكشفت سلمى غوركان هدف الحزب من خوض الانتخابات والفوز فيها بالقول: "موقفنا واضح، وهدفنا الأول هو إسقاط إدارة الشخص الواحد، ولم نناقش أسماء الأشخاص، وحل المشاكل الحالية يكمن في دعوة النضال، والتكتيك في برنامج تحالف الكدح والحرية وفي الانتخابات الرئاسية أيضاً، هو هزيمة إدارة الشخص الواحد، ونحن نؤمن بأن هذه المرحلة مهمة للغاية من أجل تصعيد مستوى النضال، وبصفتنا تحالفاً، أوضحنا موقفنا".

(أم)