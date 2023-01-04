إلامَ تهدف لجنة المتابعة المنبثقة عن الكونفرانس الأول للمبادرة السورية لحرية القائد أوجلان؟

وكان قد تمخض عن الكونفرانس الأول للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان الذي عقد في 27 كانون الأول 2022، عدة مخرجات؛ أهمها تشكيل حلف ديمقراطي من الأحرار الديمقراطيين والحقوقيين من أجل الدفاع عن القائد، وتشكيل لجنة متابعة تكون مهمتها العمل والتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد من أجل تحقيق حريته الجسدية.

تزامن الكونفرانس في وقت وصفت فيه قيادات في حركة التحرر الكردستانية الوضع القائم في إمرالي؛ بالخطير والطارئ.

لكل شخص حق النضال لأجل القائد

وعن أهمية عقد الكونفرانس في هذا الوقت، أوضح عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، سليمان أحمد، أن "العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، تولد الشك لدى كل شخص ديمقراطي ووطني عن صحة ووضع القائد، لأن جميع السياسات الممارسة بحقه منافية لكل المبادئ والمواثيق الإنسانية".

مؤكداً أن "الكونفرانس عقد في وقت تشهد فيه مدن كردستان وخارجها فعاليات واسعة النطاق ضد العزلة المشددة، وذلك بمشاركة ممثلي الشعب في الساحات القانونية والسياسية والمدنية على مستوى إقليم الجزيرة؛ بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضع برنامج عمل للمبادرة على أساسها، لأنه لكل شخص الحق في النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

متابعة مخرجات ومقترحات الكونفرانس

بيّن أحمد أن المشاركين في كونفرانس المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، معنيون بالعمل من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد، لافتاً الانتباه إلى أهداف اللجنة التي تشكلت في ختام الكونفرانس، قائلاً: "تشكلت لجنة المتابعة من 5 ممثلات وممثلين من المؤسسات المشاركة في الكونفرانس؛ بغية متابعة مخرجات ومقترحات الكونفرانس والعمل عليها بالتنسيق مع المبادرة".

مضيفاً: "تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وتطوير فكره لتطبيقه في كافة جوانب الحياة وتحويل قضية حرية القائد إلى قضية لكل الشعوب واجب يقع على عاتق كل المؤسسات والشخصيات الديمقراطية المحلية والعالمية".

تكثيف النضال الدبلوماسي والفكري والقانوني

وفي إشارة إلى آلية عمل لجنة المتابعة بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، أوضح أحمد: "تم تحديد مدة عام للجنة من أجل إتمام عمل كل مخرجات الكونفرانس".

أكد أحمد في ختام حديثه على رفع مستوى النضال الموحد مع الشخصيات العالمية والديمقراطية وتكثيف النضال الدبلوماسي والفكري والقانوني للضغط على القوى الدولية وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان خلال عام 2023.

(آ)

ANHA