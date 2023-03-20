إلى ماذا يسعى الرئيس الصيني بزيارته لروسيا؟

يزور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم، موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وتتحصن الصين بدورها في تسهيل استئناف العلاقات الدبلوماسية مؤخراً بين السعودية وإيران، لتطرح نفسها في موقع الوسيط في النزاع في أوكرانيا داعية إلى مفاوضات سلام بين موسكو وكييف.

ويقوم شي بهذه الزيارة بعد أيام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لاتهامه بـ "ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا" على خلفية "الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وهو الأمر الذي رآه مراقبون بأنه يحد من زخم الزيارة الصينية.

إلا أن وكالة أسوشيتد برس قالت إن زيارة الرئيس الصينى لروسيا هو تعزيز سياسي للرئيس الروسي (المعزول) بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا، وغالباً ما يشير شي جين بينغ الذي باشر ولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة في الصين، إلى بوتين على أنّه "صديقه قديم".

ورأت الوكالة أن الصين تنظر إلى روسيا كمصدر للنفط والغاز لاقتصادها المتعطش للطاقة، وأيضا كشريك فى معارضة الهيمنة الأميركية على الشؤون العالمية.

ويمنح هذا اللقاء بوتين وشي فرصة لإظهار أن لديهما شركاء أقوياء فى وقت تتوتر فيه علاقتهم بواشنطن، حسب ما يقول جوزيف توريجيان؛ الخبير فى العلاقات الصينية الروسية فى الجامعة الأميركية بواشنطن.

وأضاف توريجيان إن الصين يمكن أن تشير إلى أن بإمكانها فعل المزيد لمساعدة روسيا، وأنه لو استمرت علاقتها مع الولايات المتحدة فى التدهور، فإن بإمكانها أن تفعل المزيد لتمكين روسيا ومساعدتها فى حربها ضد أوكرانيا.

وحصل تقارب في السنوات الأخيرة بين بكين وموسكو اللتين أعلنتا العام الماضي شراكة "غير محدودة" قبل ثلاثة أسابيع من بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، ويشكل البلدان جبهة مشتركة بوجه الغرب.

وامتنعت الصين عن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا علناً، وهي تنتقد الولايات المتحدة لإرسالها "إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، والحلف الأطلسي لعدم أخذه بهواجس روسيا الأمنية"، على حد تعبيرها.

و"يعقد الرئيسان خلوة غير رسمية الإثنين تليها مأدبة عشاء، قبل أن يجريا محادثات الثلاثاء"، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.

وسيوقع الرئيسان بصورة خاصة بحسب أوشاكوف "إعلاناً مشتركاً ... حول ترسيخ علاقات الشراكة الشاملة والعلاقة الإستراتيجية مع الدخول في عصر جديد"، كما سيوقعان وثيقة تتعلق بالتعاون الاقتصادي الثنائي حتى 2030.

(د ع)