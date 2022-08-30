إلى جانب حالة الطوارئ في منطقة التماس غرب الحسكة.. سلسلة أعمال خدمية قائمة

في إطار سلسلة المشاريع الخدمية التي تقوم بها بلدية الشعب في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، لتخديم الناحية وقراها، بدأت اليوم بتنفيذ مشروع مد الحجر المكسر لتأهيل طريق قرية العاصي الذي يربط القرية بالطريق الدولي الـ M4 الذي يربط ناحية تل تمر بمقاطعة قامشلو.

وباشرت الآليات منذ الصباح، تمهيد طريق قرية العاصي شرق ناحية تل تمر، ومده بالطبقات الرئيسة التي تسبق التعبيد، المؤلفة من "الحجر المكسر، والحصى" كمرحلة أولى، ليتم تعبيدها حسب خطة عمل البلدية في المرحلة الثانية عبر مدها بالمجبول الاسفلتي خلال اليومين المقبلين.

ويصل طول الطريق إلى 4 كم وعرض 6 م، فيما ستصل سماكة المجبول الاسفلتي إلى 4.80 سم، بكلفة تقديرية للمشروع، وفق الإداري في بلدية الشعب لناحية تل تمر، كوران محمد، 504 28 دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يستمر العمل في المشروع لمدة 5 أيام متواصلة ليدخل بعدها الطريق الخدمة.

وجاء المشروع على الرغم من القصف المدفعي الذي يستهدف ناحية تل تمر، إحدى مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بعد إنهاء بلدية الشعب في ناحية تل تمر من مشروعين مماثلين جنوب الناحية.

وانتهت بلدية الشعب خلال شهر آب الجاري، من طريق قرية الحزومية في منطقة جبل كزوان غرب مدينة الحسكة، وتعبيد طريق قرية عب التينة جنوب الناحية، والذي يربط القرية بالطريق العام الذي يصل الناحية بمركز مقاطعة الحسكة، بكلفة وصلت إلى 757 16دولاراً أمريكياً.

(أم)

ANHA