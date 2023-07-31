إلى جانب المرتزقة.. المستوطنون في عفرين المحتلة يقطعون أشجار الزيتون

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة بأن مستوطنين مقيمين في مخيم ساحة البازار قطعوا 22 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها للمواطن محمد عمر علي من أهالي قرية معراته التابعة لمركز مقاطعة عفرين.

ويقع الحقل على الطريق الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة عفرين.

وفي ناحية بلبلة أقدم مستوطنون منحدرون من ريف حمص على قطع 45 شجرة زيتون معمرة، عائدة ملكيتها للمهجّر منان عثمان، من حقله بالقرب من قرية قسطل مقداد في الناحية.

ولم تسلم طبيعة مقاطعة عفرين من سياسة دولة الاحتلال التركي، منذ احتلالها وتهجير أهلها في آذار 2018، إذ تشهد المقاطعة المحتلة، استمرار مرتزقة دولة الاحتلال التركي في قطع الأشجار للتحطيب والإتجار بها، على اختلاف أنواعها بين أشجار "زيتون وحراجية".

(آ ر/ف)

ANHA