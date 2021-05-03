إخوان ليبيا يتخلون عن اسمهم.. تحسين صورة وكسب تأييد

على طريقة الحرباء التي تتلون وتغير جلدها، أعلنت جماعة الإخوان في ليبيا، الأحد، انتقالها إلى جمعية تحمل اسم "الإحياء والتجديد" وذلك قبيل الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وذلك لتحسين صورتها ضمن مساعٍ جديدة للترويج لنفسها في الشارع الليبي بهدف الانقضاض على الانتخابات.

وقالت الجماعة، في بيانٍ لها، إنه "في هذه المحطة الفاصلة من عمر الوطن، وبعد جولاتٍ من الحوار، توصلت جماعة الإخوان في ليبيا إلى ضرورة الاجتهاد والتجديد الذي كان دافعه الحرص على الاستجابة لحاجات الوطن ومتطلبات المرحلة".

وزعم البيان أن "جمعية الإحياء والتجديد ستمارس عملها في شتى مجالات العمل العام، والعمل على التغيير من بوابة العمل المجتمعي".

وتسعى جماعة الإخوان الإرهابي للعودة إلى المشهد السياسي الليبي بكل الطرق، وذلك بعد سقوطها في انتخابات مجلس النواب الليبي منذ 4 سنوات، وهو السقوط الذي قضى على أحلام الإخوان في الهيمنة على ثروات ومقدرات أبناء الشعب الليبي.

هذا وشهدت جماعة الإخوان في ليبيا خلال الأشهر الماضية، عدة هزّات، بعدما حلّت فروعها في عدد من المدن الليبية على غرار مدينتي الزاوية ومصراتة، واستقالة عدد من أعضائها وقياداتها.

إلى جانب ذلك، تراجعت درجة التأييد الشعبي لسياسة الجماعة داخل البلاد، خاصة في معاقله الرئيسة غرب البلاد، بعد أن أدرك السكان أن هذه الجماعة لا تسعى إلا وراء مصالحها ولا تحاول إلا السيطرة على الحكم، وهو ما جعلها تلجأ إلى القيام بعدة مراجعات للتموضع من جديد من بينها تغيير الاسم.

(د ع)