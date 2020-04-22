إخراج 86 شخص من مراكز الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم

ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذها خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا لمنع ظهور فيروس كورونا، بعد فرض حالة حظر تجوال في 23 آذار، وضع كافة الوافدين إلى المنطقة ضمن الحجر الصحي لمدّة 14 يوم، واجراء فحصوات دورية لهم لتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ووصل العشرات من الوافدين إلى مدينة قامشلو خلال شهر نيسان عبر المطار، وكتدبير احترازي تم وضعهم ضمن الحجر الصحي المخصص للوافدين، بعد اجراء اختبارات الكيت لهم، وفحوصات دورية بشكل يومي ضمن مراكز الحجر، وبعد قضاء 14 يوماً فترة حضانة الفيروس، أجرت خلية الازمة تحاليل PCR لهم لتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

عضوة مديرية الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد أوضحت لوكالتنا بأنه تم اخراج 86 شخص من مراكز الحجر الصحي اليوم، بعد التأكد من عدم أصابتهم بالفيروس.

وبينت روجين أحمد: "بقي في مراكز الحجر الصحي الخاصة بالوافدين الآن 4 أشخاص ويستم اجراء الاختبارات اللازمة لهم ومن ثم اخراجهم في حال إثبات عدم إصابتهم".

(أ ب)

ANHA