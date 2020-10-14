إخلاء سبيل 100 شخص ممن استفادوا من العفو العام في منبج

وكانت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا قد أصدرت قبل أيام عفواً عاماً عن كامل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ10 من الشهر الجاري، فيما استُثني من قرار العفو العام بعض الجرائم.

وفي مدينة منبج، جرى تشكيل لجنة مؤلفة من 7 أشخاص مهمتها تحديد السجناء الذين يشملهم العفو العام لإطلاق سراحهم.

وقد كشف مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة منبج وريفها بأن 100 شخص حتى الآن استفادوا من هذا القرار وجرى إخلاء سبيلهم.

وشرح الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها أحمد الحسن لوكالة أنباء هاوار بأنه يستثنى من قرار العفو العام مرتكبو جرائم الخيانة والتجسس، جرائم القتل بدافع الشرف، جرائم الاغتصاب، بالإضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها، القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية وأعمال التفجيرات.

هذا وتستمر اللجنة المشكلة لتطبيق القرار في عملها إلى حين الانتهاء من إخلاء سبيل جميع السجناء الذين يشملهم العفو العام.

(ج)

ANHA