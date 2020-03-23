إجراءات وقائية في مخيمات الشهباء ونواحيها

في ظل أزمة تفشي وباء كورونا في العالم ومنعاً لوصول هذا الفيروس وانتشاره في مناطق شمال وشرق سوريا, اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية, وتشكيل فرق طبية مختصة، وخلية إدارة الأزمة إلى جانب فرض حظر التجوال في عموم مناطق الإدارة الذاتية.

وبادرت بلدية الشعب لإقليم عفرين, صباح اليوم الاثنين, بتنفيذ برنامجها الوقائي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة, وبدأت برش مادة الكلور في مخيم برخدان، ورش المبيدات الحشرية في الشوارع والساحات ومكبات النفايات، إضافة الى رش مادة المازوت في مصارف الصرف الصحي في مخيمات سردم وناحية تل رفعت وأحداث واحرص وفافين وشيراوا.

والجدير بالذكر أن بلدية الشعب بتاريخ 25آذار/مارس ستقوم برش المبيدات الحشرية داخل الخيم والمنازل والمؤسسات والكومينات والمدارس ودور العبادة.

(م ح ـ س خ)

ANHA