إجراءات تثير الجدل تتخذها إدارة معبر فيش خابور بصدد زائري روج آفا

أغلق معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان منذ أكثر من عام، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وكان مفتوحًا فقط أمام الحالات الإنسانية (المرض) والتجارية وبعض المنظمات ودخول بعض الصحفيين.

وأقرت إدارة المعابر في شمال وشرق سوريا منذ مدّة إعادة فتح المعبر بشكل رسمي أمام حركة الأهالي، وإدارة معبر فيش خابور طلبت منحهم مهلة.

بعد عدّة أيام أرسلت إدارة معبر فيش خابور فورمًا تعجيزيًّا إلى إدارة معبر سيمالكا، ما يؤرق كاهل المواطنين وبشكل خاص الذين يقطنون خارج إقليم الجزيرة، حيث يتضمن معلومات شاملة عن الشخص الذي يود زيارة باشور كردستان. وبشكل خاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وبحسب إدارة المعابر في شمال وشرق سوريا، يتم إرسال الفورم إلى إدارة معبر فيش خابور، وبعد 48 ساعة يأتي الرد بالمواقفة على الدخول إلى الإقليم أو لا، وهذه الإجراءات تشكل عبئًا على كاهل المواطنين، وبشكلٍ خاص القادمين من المناطق البعيدة ككوباني والشهباء والرقة، وأكدت إدارة معبرة فيش خابور أن القرار صدر من إدارة الإقليم باشور كردستان.

وبالنظر إلى الفورم المرسل من قبل إدارة معبر فيش خابور إلى إدارة معبر سيمالكا، نلاحظ أن المعلومات الواردة ضمنها تعجيزية ومثيرة للجدل، حيث تتضمن أدق التفاصيل عن الشخص الذي يود زيارة إقليم كردستان، بدءًا من الاسم وعنوان السكن الحالي والسابق ورقم الهاتف في روج آفا وفي باشور كردستان، والديانة والقومية وعنوان المكان الزائر وذكر اسم ورقم الشخص الذي يود زيارته وأهداف زيارته.

وتؤكد إدارة المعابر في شمال وشرق سوريا "بعد هذا الإجراءات قلت حركة السفر بين مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان".

(أ ب)

ANHA