إجراءات لحماية المستهلك في حي الشيخ مقصود بحلب

ومنذ بدء العمل بقرار حظر التجوال في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بدأت اللجان التابعة لبلدية الشعب بأداء مهامها في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، لضمان حماية المستهلك.

فقد قامت اللجنة التموينية ولجنة حماية المستهلك بتنظيم جولات منتظمة إلى الأسواق للاطلاع على الأسعار، والإشراف على تحديد أسعار المواد الغذائية بدءاً من دخولها إلى الحي عبر حاجز الجزيرة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، حيث يتم الاطلاع على الفواتير وتحديد أسعار البيع بموجب اللوائح، بما يناسب القدرة الشرائية للأهالي.

كما تنظم هاتان اللجنتان جولات تفقدية على الأسواق داخل الأحياء لمراقبة الالتزام بالأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.

وضبطت اللجنتان 27 مخالفة في حق أصحاب محلات لبيع المواد الغذائية، وقامت بإغلاق المحلات بالشمع الأحمر إلى اشعار آخر، لعدم تقيدها بالتعليمات.

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية روشين موسى أكدت أن اللجان المعنية تصب جهودها في خدمة الأهالي وحماية المستهلك ومنع الاحتكار والاستغلال.

وفي السياق أيضاً أطلقت بلدية الشعب حملة توعية وإرشاد صحي للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينظم أعضاء بلدية الشعب جولات في أحياء الشيخ مقصود الغربي والشرقي والأشرفية، وذلك عبر تقديم ارشادات للأهالي حول النظافة، والتعقيم، إضافة إلى الالتزام بمواعيد إخراج القمامة من المنازل.

(س ر/ك)

ANHA