إجراءات لاستقبال العام الدّراسيّ الجديد بحلب

مع اقتراب شهر أيلول والذي يعتبر شهر بدء الفصل الدراسي الأول تقوم لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بحلب على توفير كافّة المتطلّبات اللازمة لسير العملية التربوية وفق المطلوب.

بدء العام الدّراسيّ الجديد

الإدارية في لجنة التدريب والتعليم المجتمع الدّيمقراطيّ فاطمة كوشان نوّهت بأنّهم يعملون على تفادي المشاكل التي ظهرت العام الماضي من خلال حزمة من الإجراءات مع مراعاة الوضع الراهن.

وتطرّقت فاطمة إلى مسألة الأعداد الكبيرة للطّلاب المسجّلين في مدارس حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث تقدّر بأكثر من 15ألف و500 طالب، وستفتح المدارس بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمدارس التي ستدخل بالخدمة 12 مدرسة تتركّز أغلبها بالقسم الشرقي من حيّ الشيخ مقصود.

كما أنّ بين تلك المدارس مدرسة الشهيد قهرمان لتعليم اللغة الكردية التي تحضّر لاستقبال طلّاب المرحلة الثانوية بعدما استقبلت العام الماضي طلّاب المرحلة الإعدادية الراغبين بتعلّم اللّغة الأم.

الوقاية من كورونا

من الإجراءات المتّخذة للوقاية من فيروس كورونا وحماية الطلّاب من خطر الانتشار، هو افتتاح مدرستين جديدتين لتحقيق شرط التباعد الاجتماعي بين الطلّاب.

حيث يتمّ العمل على ترميم المدرستين اللّتين دُمّرتا أثناء الهجمات على حي الشيخ مقصود، تماشياً مع الأعداد الكبيرة المسجّلة، وتطبيقاً لسبل الوقاية من كورونا قدر المستطاع، وبحسب اللّجنة المشرفة على الترميم سيتمّ الانتهاء من أعمال الترميم قبل بدء العام الدّراسيّ الجديد لتكون مقاعد الدّراسة جاهزة لاستقبال الطلّاب.

إلى جانب ذلك سيتمّ تخصيص كادر طبّيّ يعمل على التجوّل بين المدارس لمتابعة أوضاع الطلّاب عن قرب وتقديم الاستشارات الطبّية والمساعدة في حال طلبها.

استثمار الإغلاق المبكّر للمدارس

وأشارت فاطمة كوشان إلى أنّهم استثمروا إغلاق المدارس في العام الماضي بوقت مبكّر في تدريب الكوادر التعليميّة بما يتناسب مع التطوّر العلمي الحاصل: "التدريبات كانت لتمكين المعلّمين في عملهم، كلّ منهم حسب اختصاصه، متضمّنة التعريف بسبل إيصال المعلومة إلى الطلّاب بأبسط الطرق والوسائل الممكنة.

كما تمنّت فاطمة في نهاية حديثها أن تكون إجراءاتهم كفيلة بتخطّي الأخطاء المرتكبة بالسنوات السابقة، والمضي قدماً بالعملية التربوية والسير بها نحو الأفضل.

يذكر أنّ عدداً من مدارس حيّي الشيخ مقصود والأشرفية خرجت عن الخدمة، وتعرّضت للتدمير والتخريب إبّان الهجمات البربريّة التي تعرّض لها الحيّانِ من قبل مرتزقة جيش الاحتلال التّركيّ بين أعوام 2013-2016.

(إ)

ANHA