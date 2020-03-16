إجراءات احترازية مكثفة لمنع تفشي فيروس كورونا في مخيم واشوكاني

يُعدّ فيروس "كورونا المستجد" فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضاً للبشر, يمتد طيفها مع نزلة البرد الشائعة للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس".

وفي خطوة احترازية لمنع تفشي الفيروس أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعليق الدوام في المدارس والجامعات, وإلغاء كافة التجمعات في مناطقها, وتعطيل جميع الدوائر الرسمية من أجل إفساح المجال أمام اللجان الطبية لتعقيم المؤسسات كإجراء وقائي, إضافة إلى قيامها بعدة أمور وقائية في المعابر الحدودية.

وتزداد المخاوف من إمكانية انتشار فيروس "كورونا المستجد" في مخيمات التهجير بشمال وشرق سوريا, لقلة الإمكانات ونقصها، وبسبب العبء الكبير الواقع على عاتق الإدارة الذاتية بعد خروج كافة المنظمات الإنسانية عن العمل مع بداية الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

كوثر محمد، مُهجّرة من سري كانيه والقاطنة في مخيم واشوكاني قالت "نطالب بتعقيم وتنظيف الحمامات في المخيم, لأنها تشكل خطراً كبيراً, نحن بحاجة إلى مواد التنظيف والتعقيم".

فيما أوضحت المُهجّرة من قرية المناخ التابعة لسري كانيه، كوثر ذياب أن "المخيم نظيف, إلا أن مشكلتنا الأساسية الحمامات العشوائية الموجودة، والتي تطوف منها المياه إلى خيمنا, مطلبنا ترميم الحمامات وتعقيهما".

وحول الإجراءات الوقائية التي ستتخذها إدارة المخيم لمنع وصول الفيروس وانتشاره, التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع الإدارية في مخيم واشوكاني ستير رشك, والتي نوهت إلى أنهم اتخذوا عدة إجراءات من أجل الوقاية، ومنها منع التجمعات في المخيم, ومنع الزيارات من وإلى المخيم, وتوقيف دوام المدارس, كما عقدوا اجتماعات مع المنظمات المحلية وهيئة الصحة من أجل اتخاد إجراءات أخرى لمنع انتشار الفيروس.

ولفتت ستيرا رشك، إلى أنهم بصدد توزيع الأدوية والمواد المعقمة على الأهالي, كما ستقوم هيئة الصحة بتعقيم المخيم.

وطالبت المنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة للمخيم بزيادة عدد الكوادر الطبية كإجراءات احترازية.

ومن جانبها تقوم منظمة الهلال الأحمر الكردي في المخيم بحملة تثقيف للأهالي حول كيفية الوقاية من فيروس كوروناح،

كما زادت عدد أعضائها وطواقمها العاملة في المخيم.

(هـ ن)

ANHA