إجراءات احترازية في الشيخ مقصود لحماية الأهالي المهددة منازلهم بالانهيار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، خصص مراكز لإيواء الآلاف من أهالي القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، والذي يضم المنازل والمباني الأكثر تضرراً والمهددة بالانهيار.

ونقلت كومينات القسم الشرقي، والبالغ عددها 21 كوميناً، الأهالي بإيعاز من المجلس العام، وإيوائهم في ساحتي حديقة آرين ميركان في حي الأشرفية، وحديقة عفرين بالقسم الشرقي، وفي المساجد وساحات المدارس والساحات العامة في القسمين الشرقي والغربي من حي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى حين تأمين منازلهم.

(م ع/ س ر)

ANHA