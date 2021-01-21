إجراء أوّل عمليّة قلب مفتوح في مشفى العين والقلب بقامشلو

وأنشأت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مشفى العين والقلب للتخفيف من معاناة أهالي المنطقة، وبعد تجهيزات استمرّت لعدّة أشهر، من قبل إدارة المشفى، أجريت اليوم الخميس، أوّل عملية قلب مفتوح لشخص يبلغ من العمر60 عاماً، بعد تجهيزات حثيثة من قبل الفرق الطبية.

وأشرف على العملية فريق طبيّ مختصّ، واستغرقت مدّة العمليّة أربع ساعات حتّى انتهت، حسب ما أفاد به المدير العام للمشفى محمّد علي عبدي.

وأشار محمد علي عبدي إلى أنّ حالة المريض مستقرّة، وأنّه الآن تحت العناية المشدّدة.

مضيفاً أنّه من المقرّر أن تجرى عمليّات أخرى لمرضى القلب خلال الأيّام المقبلة.

هذا، وتعدّ هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى شمال وشرق سوريا، حيث كانت هذه العمليات تجرى في مشافي دمشق وحلب وحمص فقط على مستوى سوريا، الأمر الذي كان يشكّل معاناة للمرضى من ناحية تكلفة السّفر وغيرها.

(ل- د/إ)

ANHA