إجلالاً لشهداء حلبجة.. شمال وشرق سوريا تقف 5 دقائق صمت

يصادف، اليوم 16 آذار، الذكرى السنوية الـ 35 لمجزرة حلبجة، التي راح ضحيتها قرابة 5 آلاف كردي، بالإضافة لإصابة الآلاف بعاهات مستديمة في جنوب كردستان.

وإجلالاً واستذكاراً لشهداء مجزرة مدينة حلبجة في جنوب كردستان، الذين استشهدوا خنقاً بالسلاح الكيماوي عام 1988 على يد نظام صدام حسين؛ وقف أهالي مناطق شمال وشرق سوريا 5 دقائق صمت، وسط توقف الحياة العامة وإغلاق المحال التجارية وإيقاف الحركة المرورية في جميع مدن ونواحي شمال وشرق سوريا.

هذا، وشارك في الوقفة؛ 5 دقائق صمت أعضاء وعضوات هيئات ومكاتب ومجالس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(آ)

ANHA