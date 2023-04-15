إجلاء رئيس حكومة اليابان أثناء إلقائه خطاباً

سارع حراس الأمن إلى إجلاء رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطاباً في محافظة واكاياما على ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وذكرت محطة: "إن إتش كيه" العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى أن رئيس الوزراء بأمان، مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة.

وتحدث عدد من وسائل الإعلام، بما فيها وكالة كيودو للأنباء، عن إلقاء جسم يشبه "قنبلة دخان" لكن يبدو أنه لم تكن هناك إصابات أو أضرار في مكان الواقعة.

واعتقل شخص في مكان الواقعة، في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقرراً أن يلقي كيشيدا خطاباً، وفقاً لقناة "إن إتش كيه" التلفزيونية العامة.

ولم تصدر السلطات تأكيداً رسمياً على الفور، فيما امتنعت الشرطة عن التعليق.

وبثت إن إتش كيه لقطات تظهر رجلاً موقوفاً لدى الشرطة بينما كان الحشد يتفرق.

وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان حادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي قتل بالرصاص الحي في 8 تموز/ يوليو 2022، أثناء إلقاء خطاب حملته بالقرب من محطة ياماتو-سايداجي في مدينة نارا الواقعة في محافظة نارا، غربي البلاد أيضا، بعد أن استهدفه قاتله، تيتسويا ياماغامي، بسبب صلاته في كنيسة التوحيد.

وأثار الحادث حينها جدلاً حول حماية السياسيين في البلاد، لاسيما أن آبي لم يكن محاطاً بما يكفي من الحراس وقتذاك.

ما دفع البلاد إلى تعزيز الأمن حول السياسيين، ومراجعة خططها في هذا المجال.

(د ع)