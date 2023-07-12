إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في إقليم بالصين جراء الفيضانات

أكدت وسائل إعلام صينية الأربعاء، أن السلطات أجّلت أكثر من 40 ألف شخص في إقليم سيتشوان بالصين بسبب الفيضانات.

وتسبّبت السحب المحملة بمياه الأمطار في هطول كمية كبيرة من المطر على عدة مناطق في البلاد.

وأغرقت الأمطار الغزيرة غير المعتادة مناطق مختلفة في الصين على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ما تسبّب في فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضراراً بالمنازل ودمرت البنية التحتية وأودت بحياة عدة أشخاص.

وتأتي الأمطار والفيضانات في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى من العالم مثل باكستان هطولاً كارثياً مماثلاً للأمطار، ما أثار مخاوف حيال تسارع وتيرة تغيّر المناخ.

إلى ذلك، أصدرت مدينة تشنغتشو عاصمة إقليم خنان تحذيراً باللون الأحمر، وهو الأعلى في نظام تحذير من أربع درجات، من أمطار غزيرة، فيما سجلت عدة مناطق هطول أمطار غزيرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هيئات الأرصاد الجوية مددت تحذيراً من عواصف ممطرة في عدة أقاليم حتى يوم غد الخميس.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن بعض هذه المناطق قد يشهد سقوط أكثر من 70 مليمتراً من الأمطار، خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى عواصف رعدية ورياح شديدة وبرد.

(م ش)