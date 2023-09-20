إجلاء 7 آلاف شخص في ناغورني قره باغ

شنّت أذربيجان، أمس الثلاثاء، هجوماً عسكرياً على ناغورني قره باغ بعد ثلاثة أعوام على الحرب الأخيرة في الجيب المتنازع عليه.

وأعلنت السلطات في ناغورني قره باغ، اليوم، إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من 16 قرية في المنطقة الجبلية بعد بدء الهجوم الأذربيجاني.

وجاء في بيان لأمين المظالم في المنطقة المتنازع عليها غيغام ستيبانيان، أن: "أكثر من سبعة آلاف شخص تم إجلاؤهم من 16 تجمّعاً مدنياً في مناطق أسكيران ومارتاكيرت ومارتوني وشوشي في أرتساخ/ ناغورني قره باغ".

ودعت السلطات في ناغورني قره باغ أذربيجان إلى وقف إطلاق النار: "على الفور والجلوس إلى طاولة المفاوضات"، كما أفادت بمقتل 25 شخصاً في الهجوم الأذربيجاني.

وندّدت وزارة الخارجية الأرمينية بـ "عدوان واسع النطاق" يرمي إلى "التطهير العرقي"، مشددة على أنها لا تنشر أي قوات في المنطقة.

وأضافت أنها أبلغت بذلك قوات حفظ السلام الروسية ومركز مراقبة وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية – الأرمنية المشتركة التي انطلقت في أرمينيا أمس الاثنين، وستستمر حتى 20 أيلول الجاري (اليوم)، وذلك بعد توتر العلاقات مؤخراً بين روسيا وأرمينيا، بعد سلسلة تصريحات واتهامات متبادلة بين مسؤولين من البلدين، حيث قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن سياسة بلاده بالاعتماد على روسيا فقط لضمان أمنها هو خطأ استراتيجي؛ لأن موسكو ليست قادرة على الوفاء بذلك، ولأنها بصدد تقليص دورها في المنطقة.

(س ع)