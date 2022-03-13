إحياءً لذكراها.. عرض عسكري في السنوية العاشرة لاستشهاد المناضلة كولي سلمو

يصادف اليوم الأحد، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد المناضلة وعضوة اتحاد ستار (مؤتمر ستار حالياً) كولي سلمو، التي استشهدت في الـ 13 من آذار عام 2012.

إحياءً لذكراها، نظم مؤتمر ستار اليوم، عرضاً عسكرياً، قدمته كتيبة كولي سلمو التابعة لقوات حماية المجتمع - المرأة (HPC-JIN) في الشارع الذي استُشهدت فيه والواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب.

حضر العرض المُقدَم، وسط تساقط الأمطار، ممثلات عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي، رافعات صور الشهيدة كولي سلمو وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

خلال الاستذكار؛ ألقت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني في حلب، سعاد حسن، كلمة أشارت فيها إلى نضال وكفاح الشهيدة كولي سلمو، وقالت: "تم استهدافها؛ لأنها ناضلت من أجل الحرية؛ ولأنها مُحبة لشعبها ومخلصة لقضيتها".

مبيّنة أن الشهيدة كولي سلمو كانت قدوة للنساء، وشجعتهن على اتخاذ المقاومة درباً لهن، وقالت: "الشهيدة كولي سلمو كانت عضوة في اتحاد ستار وكرست حياتها في خدمة القضية على الرغم من الظروف القاسية وقتذاك".

وأكدت سعاد حسن في ختام حديثها على السير على خطا الشهيدات إلى حين تحقيق الحرية، واختتمت كلمتها قائلة: "باستشهاد المناضلة كولي سلمو عاهدناها على مواصلة ما بدأت به. ولن تُخمد ثورتنا إلى أن نحقق النصر".

فاطمة محمد رفيقة درب الشهيدة وعضوة كومين الشهيد فرزندا، بدورها ألقت كلمة، وقالت: "تعرفت على المناضلة كولي سلمو عام 1996 وعملنا معاً في النضال الجبهوي. كانت امرأة مناضلة، ومُحبة، وترفع من معنوياتنا، لم تترك أحداً وحيداً في محنتهِ".

مشيرة إلى أن الشهيدة كولي سلمو كانت تتبع نهج القائد أوجلان في مسيرتها النضالية، وأضافت: "هذا اليوم أسود بالنسبة لي، ففيه فقدتُ صديقة دربي، التي تعرفت على الحركة من خلالها، لكنني سأكمل مسيرتها ولن أتخلى عن قضيتنا".

لتنتهي الفعالية بترديد الشعارات التي تُمجد تضحيات الشهداء.

يشار إلى أن كتيبة كولي سلمو التابعة لقوات حماية المجتمع - المرأة (HPC-JIN)، قد أُعلِنَ عنها خلال مراسم عسكرية في الـ 25 من حزيران عام 2015 في حي الشيخ مقصود بحلب، وتضم حوالي 60 امرأة من مختلف المكونات الكرد، العرب، والتركمان.

(ن ش/س ر)

ANHA