إحياءً لذكرى الشهيدين عاكف يلماز ودلال نورحق.. HPG تعلن مقتل 4 جنود أتراك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العمليات التي تم تنفيذها جاء فيه:

"نستذكر رفيقنا عاكف يلماز، الابن الباسل والثوري العظيم لشعبنا في سرحد، أحد قادة مقاومة 14 تموز، رمز الموقف المثالي في الولاء لقضية حرية شعبنا وحزبنا حزب العمال الكردستاني، بكل احترام وامتنان في الذكرى الأربعين لاستشهاده، ونتعهد بأن نحقق أهدافه وأحلامه من خلال تقليد إخلاص الرفيق عاكف الدائم لقضية الحرية في مواجهة كل قهر وتعذيب واضطهاد، وموقفه الباسل ضد العدو.

أسفرت العمليات الانتقامية التي نفذتها قوات الكريلا إحياء لذكرى الرفيق عاكف يلماز و الرفيقة دلال نورحق، عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 3 آخرين، وتدمير المتفجرات التي أعدها جنود الاحتلال لقصف خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية، كما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 6 مرات بالقنابل والأسلحة الكيماوية 18 مرة بالطائرات الحربية و 26 بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع والهاون والأسلحة الثقيلة.

المعلومات التفصيلية حول العمليات والهجمات هي كما يلي:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

في 14 أيلول في الساعة 13:50 نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال الذين أرادوا التوجه إلى خنادق الحرب في ساحة الشهيد باهوز، مما أسفرت عن مقتل جندي تركي على الأقل، وبعد العملية أجبر جيش الاحتلال على الانسحاب.

في 14 أيلول في 16:40 استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود العدو في ساحة المقاومة في جمجو، بالأسلحة الثقيلة، مما أسفرت هذه العملية عن مقتل جنديين تركيين، وإصابة جنديين آخرين.

في 14 أيلول في الساعة 23:00 استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود العدو في ساحة المقاومة في جمجو، بالأسلحة الثقيلة.

في 14 أيلول في الساعة 22:50 استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في ساجا، بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية في معركة خابور:

في 14 أيلول في الساعة 12:15 نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية نوعية ضد جنود الاحتلال الذين توجهوا إلى خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية، مما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة جندي آخر، وفي الوقت نفسه تم تدمير المتفجرات التي أعدها جيش الاحتلال لقصف خنادق الحرب.

في 15 أيلول في الساعة 04:00 استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة بعد أن أحكمت سيطرتها عليهم.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل والأسلحة الكيماوية:

في 14 أيلول، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في ساحة المقاومة في شكفتا برينداران وخنادق الحرب في ساحة الشهيد باهوز 6 مرات بالأسلحة الكيماوية والقنابل.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 14 أيلول، قصفت الطائرات الحربية 18 مرة ساحات المقاومة في تلة جودي، سيدا وساجا.

في 14 أيلول، قصفت مروحيات هجومية 26 مرة ساحات المقاومة في ساجا، كوري جارو، شهيد فدكار، تلة هكاري، تلة إف إم، تلة جودي و تلة آمدية.

في 14 و 15 أيلول، تعرضت ساحات المقاومة في سيدا وتلة هكاري وتلة جودي وتلة إف إم للقصف عشرات المرات بالمدافع وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.

في 14 أيلول، حاول جيش الاحتلال التركي تدمير الأنفاق وخنادق الحرب في ساحة المقاومة في كاركر بالجرافات.

في 14 أيلول، حامت الطائرة المسيرة في سماء ساحة المقاومة في تلة إف إم

(سـ)