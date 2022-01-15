إحياء ذكرى تأسيس مؤتمر ستار في مدينة السليمانية

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار نظمت في مدينة السليمانية في باشور كردستان احتفالية شارك فيها العشرات من الأهالي من جميع أجزاء كردستان.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة ممثلة مؤتمر ستار في باشور كردستان ليمان شويش، والتي قالت فيها: "نستذكر جميع الشهداء، ونحيي مقاومة المرأة الكردية. كما نعاهد على مواصلة النضال على دربهم ضد الاحتلال في جميع أجزاء كردستان".

ودعت ليمان شويش جميع النساء إلى تعزيز تنظيمهن والنضال من أجل نيل حقوقهن.

وتضمنت الاحتفالية عرض سينفزيون حول مسيرة نضال مؤتمر ستار على مدى 17 عاماً. كما تضمنت أيضاً تقديم فقرات غنائية باللهجات الكرمانجية والصورانية والكلهورية.

وانتهت الاحتفالية بترديد شعارات تحيي مقاومة المرأة الكردية.

(ك)