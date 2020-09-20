إحياء ذكرى تأسيس حزب PYD في حلب

وشارك في الاحتفالية ممثّلون عن المؤسّسات المدنية والأحزاب السياسية في الحيّ كالحزب الشيوعي الموحد، وحزب الإرادة الشعبية، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الوحدة الديمقراطي (يكيتي)، وحزب سوريا المستقبل، وشخصيات مستقلّة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمات من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء روشين موسى، وعضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف، والرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية مرعي الشبلي، وإدارية مؤتمر ستار آمنة خضرو، كما ألقيت كلمة باسم الحزب الديمقراطي الكردي السوري من قبل مصطفى هورو.

وهنّأت الكلمات بمجملها ذكرى تأسيس الحزب، وأشارت إلى احتضان حزب الاتحاد الديمقراطي منذ نشأته، كافّة المكوّنات، وكان محط أنظار جميع الأطراف والأديان، فمن تحليل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان قد سلك نهج أخوّة الشعوب والعيش المشترك.

كما أكّدت الكلمات على تأسيس الحزب في ظروف صعبة في ظلّ المؤامرات التي كانت تحاك على الشّعب الكردي إلّا أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي استطاع أن يتخطّى كافّة العقبات من ظلم الديكتاتوريات الحاكمة وفاشية الدولة القومية التي زجّت بالعشرات من المناضلين في السجون والمعتقلات.

وشدّدت الكلمات على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة أعتى وأشرس المعارك السياسية التي خاضها الشعب لوصوله إلى برّ الأمان ومن أجل ذلك فقد قدّم قافلة من الشّهداء.

ومن ثمّ اختتمت الفعاليّة بتقديم مركز جميل هورو للثقافة والفنّ عروضاً للرقص الفلكلوريّ.

(ح.م-م.ع/إ)

ANHA