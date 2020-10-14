إحياء ذكرى هفرين خلف وفرهاد رمضان في الشهباء

تحت شعار "ندحر الاحتلال...النضال لأجل السلام" نظم حزب سوريا المستقبل، فرعي عفرين والشهباء فعالية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف وعضو حزب سوريا المستقبل فرهاد رمضان، وذلك في في مسرح جياي كرمينج في ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل عفرين – الشهباء محمد رشيد كلمة استذكر في مستهلها الشهداء، وعاهد بالسير على دربهم لتحقيق أهدافهم.

وحث رشيد الجميع للضغط على تركيا، وقال إن " تركيا تلعب على حبلين وتحاول أن تنتفع من الخصمين روسيا وأمريكا، فهي تدعم بشكل مباشر المرتزقة الذين يدعون بالجيش الوطني السوري وتحتل المناطق التي بحوزتها".

وأشار رشيد إلى ممارسات المرتزقة في المناطق المحتلة وقال إنها تُذكّر الجميع بأيام العثمانيين "أصبحت تركيا في مأزق نتيجة انقلاب المرتزقة عليها، فالاقتصاد لا يسمح لتركيا بدفع الرواتب لمرتزقتها، لذا نرى النهب والسرقة في كافة المناطق المحتلة في الشرق الأوسط وهذا ما يذكرنا بالاحتلال العثماني".

ومن جهتها ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين خديجة إيبو كلمة تحدثت فيها عن شخصية المناضلة هفرين خلف.

تلا ذلك عرض سينفزيون عن حياة المناضلة هفرين خلف ونضالها ضمن حزب سوريا المستقبل.

قرأت الرئيس المشتركة لمجلس ناحية أحرص حنانة سليمان السيرة الذاتية للمناضلة هفرين خلف.

كما تخللت الفعالية إلقاء قصائد شعرية، وفقرات غنائية.

(ك)

ANHA