إحياء ذكرى استشهاد الشهيدة فيان صوران في الحسكة وكركي لكي

أحيت حركة المجتمع الديمقراطي الذكرى السنوية الـ 15 لاستشهاد المناضلة فيان صوران، التي أضرمت النار في جسدها تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وذلك خلال تنظيم محاضرة في مدينة الحسكة، اليوم الاثنين.

وكانت الشهيدة فيان صوران (الاسم الحقيقي: ليلى ولي حسين)، قد أكّدت في الرسالة التي تركتها أنها لن ترضى بمعايشة (ذكرى سنوية أخرى) للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في المحاضرة التي ألقيت في قاعة مركز حركة المجتمع الديمقراطي بمدينة الحسكة، العشرات من أعضاء الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكرت إدارية مكتب المرأة لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، زينب حبش، خلال حديثها المناضلة فيان صوران وكافة مناضلي ومناضلات الحرية، وتطرقت إلى أبرز المحطات في المسيرة النضالية للشهيدة فيان ومناقبها.

زينب حبش بيّنت، أن انضمام المناضلة فيان صوران للثورة وحركة التحرر الكردستاني، كانت بمثابة انتفاضة ضد العادات والتقاليد العشائرية الموجودة في باشور كردستان، وقالت: "المناضلة فيان صوران كسرت قوالب العشائرية، كون العشائر لها عادات وتقاليد تقيد المرأة".

وأضافت: "المناضلة فيان كانت قيادية ضمن ثورة المرأة على كافة الأصعدة، وكانت ذات معنويات عالية، وشخصية قوية وواثقة بنفسها، وترعرعت ضمن مجتمع بسيط".

وقالت زينب: "لعدم تحملها الذكرى السنوية الثامنة لاعتقال القائد عبد الله أوجلان، كتبت الشهيدة فيان في رسالتها بأنّها ستضرم النار في جسدها، ضد المؤامرة الدولية التي طالته، ولمنع خط الخيانة ضمن الثورة ولكسب مرحلة جديدة".

وعاهدت زينت في نهاية حديثها، بالسير على خطا المناضلين والمناضلات حتى تحقيق أهدافهم من أجل الحرية، وقالت: "علينا أن نكون جنباً إلى جنب لنرفع من وتيرة النضال حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان".

واختتمت الفعالية بقراءة الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في الحسكة، شيرين حمي، رسالة الشهيدة فيان صوران التي وجهتها للقائد عبد الله أوجلان.

محاضرتان في كركي لكي

كما ونظّم مؤتمر ستار، محاضرتين منفصلتين في بلدة المصطفاوية وبلدة عرعور التابعتين لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو لاستذكار المناضلة فيان صوران.

في بلدة المصطفاوية شارك العشرات من أهالي قرى آليا في الفعالية

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة الصمت، ومن ثم تحدّثت الإدارية في مؤتمر ستار، آرجين محمد، حول مسيرة المناضلة فيان صوران، قائلةَ: "المناضلة فيان صوران أبدت مقاومة تاريخية سجلت في تاريخ البشرية رداً على السياسة التركية وتشديدها للعزلة على القائد أوجلان الذي يمثل الديمقراطية والحرية للشعوب أجمع".

وتابعت آرجين محمد حديثها، بالقول: "نستذكر كافة شهدائنا المناضلين من أجل حرية الشعوب المضطهدة ونؤكّد على تصعيد النضال ومقاومة كافة التهديدات والهجمات على شعبنا".

وفي بلدة عرعور التابعة لناحية كركي لكي شارك العشرات من الأهالي في الفعالية التي أقيمت في مركز مؤتمر ستار، وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدّثت زلفا بدرو عن المناضلة فيان صوران وأكّدت بأنهم سائرون على نهج المناضلات في حركة حرية كردستان.

وأشارت زلفا بدرو إلى أن شهر شباط شهر أسود بالنسبة للشعب الكردي نظراً للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان في هذا الشهر، من أجل كسر إرادة الشعب الكردي.

وانتهت المحاضرتان بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ س ر(

ANHA