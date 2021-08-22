إحياء ذكرى الشهداء ريناس روج وسوسن بيرهات وسعيد حسن في ستوكهولم

وحضر مراسم الاستذكار شقيق الشهيد ريناس روج، صلاح الدين شهابي المنحدرين من روجهلات كردستان.

وألقى السياسي الكردي سنانيك أونان، خلال المراسم، كلمة قال فيها: "اليوم وعلى الرغم من وجود مشاكل كبيرة وأزمات عميقة تعصف بالدول الأربعة المحتلة لكردستان، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالكرد فإن قراراتهم بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب كل أنواع الوحشية بحق الكرد تتوحد، ومَن تقود وحشيتهم هذه، اليوم، هي الدولة التركية المحتلة والفاشية".

وتخللت مراسم الاستذكار رسالة بعثتها والدة الشهيد ريناس للحاضرين من خلال فيديو مصور تم عرضه في مراسم استذكار نجلها الذي يعد الشهيد الثاني بعد شقيقه الشهيد ريباز.

بعد ذلك عُرِضَ فيديو عن حياة ونضال الشهيد ريناس روج الذي يعود أصله إلى روجهلات كردستان.

وقدم شقيق الشهيدين، سامان شهابي، تعازيه لرفاق درب الشهيد ريناس روج وللشعب الكردي، قائلاً: "لم يكن القائد ريناس أخي فقط؛ بل كان صديقي ومعلمي أيضاً. كان مهتماً بالناس في جميع أجزاء كردستان، لقد كان شخصاً حساساً للغاية وله شخصية طيبة وعلى دراية ووعي بواجبه ووظيفته الوطنية".

وأضاف "لكل من شقيقيْ شخصية رائدة، وخاصة الشهيد ريناس روج؛ لأنه ناضل في أجزاء كردستان الأربعة، وجعل الحدود على أرضنا بلا معنى من خلال كفاحه. لقد دخل في قلب كل كردي مخلص في كل مكان من بلادنا كردستان. كان وفياً ومحبوباً لدى شعبه".

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد شعارات "الشهداء لا يموتون، عاشت المقاومة، عاش القائد آبو".

(ر)

ANHA