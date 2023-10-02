إحياء ذكرى المولد النبوي في قامشلو

أقام مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك في مركزه بمدينة قامشلو حضرها ممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية، حركة المجتمع الديمقراطي، مؤتمر ستار وجمع من الأهالي من مختلف الأديان والمعتقدات الموجودة في المنطقة.

علقت في القاعة لافتات كتب على إحداها "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس" وعلى أخرى قول جلال الدين الرومي "حين تعثر على الجمال في قلبك ستعثر عليه في كل قلب".

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تلا رئيس مكتب آل البيت في الحسكة نصر الدين جنيد بعض الآيات القرآنية.

بدوره قال الرئيس المشترك لمؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا محمد الغرزاني بأنهم يأملون في ذكرى المولد النبوي الشريف أن يتصرف المسلمون وفق تعاليم الإسلام والسلوكيات الجديدة. كما أوضح أنهم بحاجة إلى إحياء ذكرى المولد النبوي لتبقى ذكرى النبي وتترسخ أكثر في الدين والذاكرة.

وباسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحدث الرئيس المشترك للمجلس التشريعي بإقليم الجزيرة حكمت حبيب وقال: "لقد كان النبي عليه السلام يدعو للإنسانية دائماً، ولكن الآن تقوم التنظيمات الإرهابية ومن بينها دولة الاحتلال التركي بالانتهاكات وترتكب الجرائم ضد الشعوب تحت اسم الإسلام وبهذا يحاولون تشويه الإسلام".

بعد الكلمات تم إنشاد أناشيد إسلامية وتوزيع الحلوى.