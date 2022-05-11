إحياء ذكرى الفنانة مزكين في كوباني

وعلقت صور الشهيدة مزكين وفنانين آخرين من شهداء حركة التحرر الكردستانية في القاعة إلى جانب صور القائد أوجلان في قاعة المركز.

خلال مراسم الاستذكار عرض فيلم وثائقي عن حياة المناضلة مزكين باللغتين الكردية والعربية، ومن ثم ألقت الإدارية في حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي هيفدا هركول كلمة، أشارت فيها إلى بطولة الشهيدة مزكين في جبال كردستان في الميدانين العسكري والفني وحتى الاجتماعي، والتي جسدت شخصية المرأة الآبوجية الحرة.

وأضافت: "لقد تحولت مزكين إلى صوت الشعب الكردي ووجوده، وأحيت الثقافة الكردية الأصيلة، كما وأدت دوراً في تنظيم صفوف الشعب وخاصة المرأة الكردية".

كما قدمت شخصيات من فرق مختلفة تابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن خلال فرقة مشتركة عروضاً غنائية للشهيدة مزكين.

وولدت الفنانة الشهيدة غربت آيدن في مدينة إيله في باكور كردستان عام 1962، والتحقت بصفوف حركة التحرر الكردستانية عام 1980، وأدت دوراً أساسياً في تأسيس "تجمع الفنانين الكرد في أوروبا" بعد أن قضت أعوام في تنظيم الميدان الفني الكردي في أوروبا.

واستشهدت الفنانة غربت آيدن "مزكين" في منطقة تطوان في جبال كردستان في الحادي عشر من أيار عام 1992 إثر الهجمات التي شنتها الدولة التركية الفاشية.

(ز س/د)