إحياء قفزة 15 آب في العاصمة اللبنانية بيروت

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي والجالية الكردية في لبنان احتفالاً بمناسبة قفزة 15 آب وسط العاصمة اللبنانية بيروت في صالة شالات سويس.

وزينت القاعة بالصور والأعلام والرموز الكردية، وبدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وفي كلمات باسم كل من حزب الاتحاد الديمقراطي وشبيبة الحزب ومؤتمر ستار، أكدت أن 15 آب كان بمثابة بدء حياة حرة ومشرقة واستذكرت الشهداء الذين ضحوا في سبيل الحرية.

فيما حيّت المقاومة التي تبدى في مناطق الدفاع ميديا وجبال كردستان، وأشارت إلى أنها تسير بروح قفزة 15 آب التي بدأها الشهيد عكيد.

بعد ذلك قدمت فرقة ولاتي روجي للموسيقا عروضاً غنائية، بينما أدت فرقة الشهيدة روجينا في ختام الفعالية فقرات من الرقص الفلكلوري.