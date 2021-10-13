إحياء مهرجان الشهيد باور الثاني في كوباني

وأقيم المهرجان في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني بحضور المئات من أهالي مقاطعة كوباني.

وقبل البدء بفعاليات المهرجان ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات خناف خليل كلمة أشارت من خلالها إلى أن دولة الاحتلال التركي تشن هجماتها الوحشية على جبال كردستان بهدف احتلالها بالتزامن مع شن الهجمات على أجزاء كردستان الأربعة بكافة السبل.

وأضافت خناف قائلة: "لردع تلك الهجمات يتطلب من شعبنا تنظيم نفسه في حرب الشعب الثورية، ويتطلب من الشبيبة بشكل خاص تنظيم أنفسهم للرد على الحرب الخاصة التي تشن عليهم".

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في شمال وشرق سوريا ماوا تولهلدان كلمة تحدث عبرها عن نضال الشهيد باور في باكور كردستان وروج آفا كردستان.

وقال ماوا: "إننا نعيش مرحلة يتعرض فيها الشعب الكردي للإبادة واليوم في جبال كردستان يبدي الكريلا مقاومة بطولية ضد أسلحة الدولة التركية الثقيلة وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيماوية". وأكد ماوا أنهم يريدون إبادة شعب الإيزيدي في شنكال على يد خونة الديمقراطي الكردستاني ولكن سيقف شبيبة شنكال ضد تلك الهجمات.

واختتم ماوا كلمته قائلاً: "شبيبة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة سيعملون على إفشال مخططات العدو والوقوف في وجه الخيانة وسيكون النصر حليف فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وتلاميذه".

ومن ثم قدمت المغنية ليكرين عرضاً غنائياً باللغتين الكردية والإيطالية بعدها قدمت فرقة الشبيبة للدبكة عرضاً لدبكة الكريلا تلا ذلك تقديم فرقة المسرح من مركز باقي خدو للثقافة والفن عرضاً مسرحياً عن الخيانة التي تتعرض لها روج آفا ضمن إطار الحرب الخاصة التي تشن ضدها. بالإضافة إلى ذلك عرضت فرقة أبو وحيد عرضاً مسرحياً عن الخيانة التي يتعرض لها الكريلا من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحاولات تركيا خلق حرب أخوة بين الكرد أنفسهم.

كما قدمت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات لوحة لصورة الشهيد باور هدية إلى عائلة الشهيد باور الذين أكدوا على السير على خطا الشهيد باور حتى النصر.

تلا ذلك تقديم فرقة الأطفال للدبكة الشعبية من مركز باقي خدو للثقافة والفن عرض دبكة فلكلورية شعبية ليبدأ بعد ذلك تقديم سلسلة عروض رياضية من لعبة القلعة وفرسانها، سباق الدرجات ولعبة كرة الطائرة.

وفي ختام المهرجان عقد الجمهور حلقات الدبكة على أنغام العرض الغنائي الذي قدمه المغني مؤيد شويش.

(م ع/ل)

ANHA