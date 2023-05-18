إحياء ليوم الشهداء إقامة مراسم استذكار في حلب

الاستذكار، جاء إحياء ليوم الشهداء، الذي يصادف 18 أيار، وشارك فيه أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأهالي، وأقيمت في مزار الشهداء في منطقة شقيف بحي الشيخ مقصود.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء سلوى رشيد استذكرت في مستهلها جميع شهداء المقاومة والحرية وجاء فيها: "هذا اليوم هو يوم مقدس بالنسبة للشعب الكردي، ويمثل بداية جديدة لنا، باستشهاد حقي قرار، الذي جعل من نفسه جسراً لتأسيس حزب العمال الكردستاني".

وأضافت سلوى: "كان حقي قرار بالنسبة للشعب الكردي بداية جديدة، فالشعب الكردي كان ضائعاً وكان قد نسي هويته، لكن في هذا اليوم المقدس نقول باستشهاد هؤلاء الشهداء الأوائل، تأسس حزب العمال الكردستاني الذي يعني تأسيس الأرضية لحرية الشعب الكردي".

ومن جهتها قالت الإدارية في مؤتمر ستار برجين عفرين: "كما هو معروف فإنّ اليوم 18 أيار هو يوم الشهداء، لكن شهر أيار هو شهر الشهداء، لأنّه في هذا الشهر استشهد الكثير من أبطالنا وقدموا أرواحهم فداءً لشعبهم".

وأردفت برجين: "إنّ الشهيد حقي قرار بالأساس كان تركياً من البحر الأسود، ثمّ أصبح قائداً في الحركة وسار على هذا الخط، لذلك القائد عبد الله أوجلان يقول عن الرفيق حقي قرار بأنه روحه المخبأة، لأنه كان يخبّئ داخله أطباع القائد عبد الله أوجلان".

وأكدت في ختام حديثها على السير على خطا الشهداء وعلى المقاومة حتى النهاية.

ثمّ أشعلت الشموع ووزعت الورود على أضرحة الشهداء من قبل الأهالي وأبناء الشهداء.

(كروب /سـ)