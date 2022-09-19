إحياء لذكرى تأسيسه الـ 19.. حزب الاتحاد الديمقراطي يعقد اجتماعاً في ناحية تل حميس

تتهيّأ مدن شمال وشرق سوريا للاحتفال يوم غد الثلاثاء، بالذّكرى السنوية الـ 19 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي، وفي هذه المناسبة عقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، حضره العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات الحزب إلى جانب ممثّلين عن المؤسّسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس، غالب السعدون كلمة هنّأ خلالها كافة مكونات شمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى الـ 19 لتأسيس الحزب.

واستحضر السعدون أجواء المرحلة التي انطلق منها الحزب، قائلاً:" المشروع الذي أعدَّه حزب الاتحاد الديمقراطي لشعوب المنطقة، هدف إلى الديمقراطية والتغيير السياسي بعيداً عن الصراع الطائفي والمذهبي والعرقي الذي سببته الأنظمة السلطوية في المنطقة".

لفت السعدون إلى أن "الحزب تأسس في ظل ظروف صعبة تصاعدت خلالها المؤامرات التي كانت تحاك ضد الشّعب الكردي وشعب شمال وشرق سوريا إلّا أنّه استطاع أن يتخطّى كافّة العقبات من ظلم الديكتاتوريات الحاكمة وفاشية الدولة القومية التي زجّت بالعشرات من المناضلين في السجون والمعتقلات".

وفي الختام شدد "على ضرورة توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية الكاملة بروح نضالية عالية لمواجهة المرحلة الجديدة وهجمات الإبادة".

(م ح/ آ)

ANHA