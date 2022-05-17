إحياء لشهر الشهداء.. مؤتمر ستار: نعيش ونناضل على خطا الشهداء

استذكاراً للشهيد حقي قرار وإحياءً لشهر الشهداء، أصدر مؤتمر ستار، بياناً كتابياً، وصلتنا نسخة عنه.

يعرف شهر أيار لدى حركة حرية كردستان وعموم الشعب الكردستاني على أنه شهر الشهداء، لاستشهاد عدد كبير من الثوار فيه، كالشهيد حقي قرار ومحمد قره سنغور وإبراهيم بيلغين.

واستذكر البيان في مستهله الشهيد حقي قرار، وقال إن "ما تحقق في شمال وشرق سوريا هو جزء من الإنجازات التي تحققت وتتحقق بدماء الشهيد حقي ورفاقه الذين اقتدوا بسيرته ومقاومته وفلسفته وأهدافه التي ضحى من أجلها".

وتابع "نستقبل شهر أيار، شهر الشهداء بالنسبة لحركتنا وشعبنا، وعلى أساس فهم وتنوير حقيقة القيادة والشهادة يمكننا إدراك الأوضاع المحيطة بنا بشكل أفضل، وتطوير نضال الحرية والديمقراطية على أساس ذلك".

وزاد البيان "تم تقديم شهداء عظماء وخاصة في شهر أيار، فلكل يوم من هذا الشهر أهمية تاريخية من خلال الملاحم البطولية التي قدمها شهداؤنا. لذلك، يتم الاحتفال بهذا الشهر باعتباره شهر الشهداء، ففيه يقوى ولاؤنا للشهداء ويزداد إدراكنا لمعنى وحقيقة الشهادة والشهداء بشكل أفضل، ويزداد تقديمنا نقدنا الذاتي أمام الشهداء وعزمنا على تحقيق أهدافهم التي قدموا حياتهم فداء لها".

مؤتمر ستار أضاف في بيانه "نحن ـ حركة وشعباً ـ نعيش اليوم ونناضل على خط الشهداء، وبقيادة المقاومة في زاب وآفاشين نخوض صراعاً لا مثيل له ضد فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الأجزاء الأربعة من كردستان، وفي تركيا والخارج، من خلال حملتنا "حان وقت الحرية" الهادفة إلى حرية القائد آبو "الجسدية".

مؤكداً "سنحقق النصر في هذه الثورة، فمقاتلو الكريلا الأبطال يوجهون ضربات قوية ومميتة لمرتزقة وجنود فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية في زاب وآفاشين"، مشيراً إلى أن الكريلا يسطّرون ملاحم في البطولة والشجاعة من خلال تضحياتهم.

وحيّا مؤتمر ستار في بيانه "مقاومة الكريلا بقيادة مقاومة زاب وآفاشين"، وبارك انتصاراتهم، وأضاف: "ونتمنى لهم تحقيق انتصارات أعظم. كما نستذكر بكل احترام وامتنان الشهداء الأبطال لهذه المقاومة المقدسة في شخص الرفيقتين آيسل دوغان ومزكين روناهي في شهر الشهداء. ونستذكر جميع الشهداء في شخص الشهيد حقي قرار وشهداء شهر أيار".

يشار إلى أن القيادي في حركة التحرر الكردستانية حقي قرار، قد اغتيل في 18 أيار 1977 على يد الجاسوس في صفوف اليسار في تركيا، علاء الدين كابان.

استشهاد القيادي حقي قرار كان نقطة تحوّل في تاريخ الكرد والكردستانيين والديمقراطيين والمؤمنين بالعيش المشترك، وعقب استشهاده، قرر القائد أوجلان تأسيس حزب العمال الكردستاني.

(س ع)