إحياء حفل فني في الحسكة دعماً لقوات الدفاع الشعبي

نظمت لجنة الثقافة والفن في مدينة الحسكة، بالتنسيق مع مجلس بلدة التوينة، صباح اليوم، حفلاً فنياً، في ساحة البلدة غرب المدينة، دعماً لقوات الدفاع الشعبي "الكريلا" في مناطق الدفاع المشروع، ضد هجمات الإبادة المشتركة من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، ولمقاومة شنكال.

شارك في الحفل أهالي بلدة التوينة، والقرى المجاورة لها من "الكرد، والعرب، والسريان، والآشور"، والعشرات من أهالي مدينة الحسكة، إلى جانب أعضاء مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية في البلدة.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة ألقتها الناطقة باسم مركز الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، عفاف حسكي، نددت في بدايتها بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع.

ولفتت أن مشروع الأمة الديمقراطية المطبق في شمال وشرق سوريا، مستمد من فكر القائد أوجلان.

مؤكدة على أن "تلامذة القائد أوجلان يحاربون دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع لضمان حقوق الشعوب الكردستانية، وللحد من خيانة بعض الأطراف الكردية ".

وأشارت عفاف حسكي، أن دولة الاحتلال التركي، لن تستطيع النيل من مشروع الأمة الديمقراطية، عبر هجماتها المستمرة على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، وشنكال، ولن تستطيع كسر إرادة قوات الدفاع الشعبي.

كما توجهت بالتحية لمقاومة قوات الكريلا في وجه دولة الاحتلال التركي.

فيما وألقى عضو مجلس بلدة التوينة صبري حسين، كلمة أكد فيها أنه "بتكاتف المكونات ومساندتها لمقاومة قوات الدفاع الشعبي، ستفشل مساعي دولة الاحتلال التركي والأطراف المشاركة معها في إنهاء الشعوب الطامحة للحرية".

مشدداً على مساندتهم ودعمهم لقوات الدفاع الشعبي وحيا مقاومة القوات ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا، ضد الهجمات التركية المستمرة عليهم.

وتخلل الحفل الفني، فقرة للشاعر الكردي فرهاد مردي، بقصائد شعرية، حيا من خلالها مقاومة قوات الدفاع الشعبي، والكرد في عموم مناطق انتشارهم، على الرغم من إصابته التي تعرض لها بعد استهدافه من قبل طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي بداية نيسان / أبريل الفائت.

لينتهي الحفل بعقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الثورية والفلكلورية، التي أدتها الفرق الموسيقية والغنائية التابعة لمركز الثقافة والفن في الحسكة، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي، "ليحيا القائد آبو، لتحيا مقاومة زاب، لتحيا مقاومة آفاشين، لتحيا مقاومة الكريلا"

(ن م/أم)

ANHA