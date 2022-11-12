إحياء أربعينية استشهاد المناضلة ناكهان أكارسال في السليمانية

وأقيمت مراسم الاستذكار في قاعة تلاري للفنون في السليمانية، بمشاركة العديد من الناشطات والسياسيات وممثلات عن منظمات نسائية.

بدايةً تحدثت ​​الناطقة باسم مبادرة حماية المرأة من الإحتلال، شوخان ميرزا، وقالت: “نطالب نساء جنوب كردستان بتوسيع نضال ناكهان أكارسال والوقوف بروحها وطاقتها ضد العنف ضد المرأة والمجتمع وفي وجه الإرهاب. على المرأة حماية نفسها بإرادتهن ووحدتهن. كما نطالب من حكومة إقليم كردستان عدم ترك دماء المناضلين تذهب سدى. وعدم السماح لهذه الاعمال الارهابية ان تستمر.”

كما تحدثت عضو أكاديمية علم المرأة نجيبة قرة داغي وأكدت إن الهجوم على أكارسال كان هجوماً جباناً، وقالت: “إننا نواجه إرهاباً هز ضمير الإنسانية. جريمة القتل هذه حدثت في وقت كان فيه شعار “المرأة، الحياة، الحرية” تدوي في العالم. يجب أن يضع استشهاد ناكهان أكارسال حداً لعدم وحدة المرأة. على المرأة أن تصنع قوة الإرادة وتنظيم الذات وأن تدافع عن نفسها.”

كما ألقت سكرتيرة اتحاد المرأة الكردستاني كافية سيلمان، كلمة قالت فيها: “اغتيلت ناكهان اكارسال بأيادي سوداء قبل 40 يوما. نقول لهذه الأيادي السوداء، بدلاً من وردة واحدة، مئات الورود، بدلاً من امرأة واحدة، هناك آلاف النساء. ستستمر قافلة النضال والحرية ولن تتوقف.”

كما وأوقدت الشموع وعرض فيلم عن حياة ونضال الشهيدة ناكهان أكارسال.

ناكهان أكارسال، الاسم الحركي هفال زيلان، كانت باحثة وكاتبة وصحفية. ولدت عام 1976 في قرية خليكان بالقرب من بلدة كوليازي، وهي جزء من مدينة قونية. كرست حياتها كلها لنضال وعمل المرأة تحت شعار “المرأة، الحياة، الحرية”. استشهدت في 4 أكتوبر 2022 بالقرب من منزلها في حي بختياري بالسليمانية نتيجة هجوم مسلح شنته الاستخبارات التركية.

وعلى الرغم من إعلان جهاز أمن السليمانية بعد الهجوم عن اعتقال القتلة، إلا أنهم لم يدلوا بأي تصريح عن هويتهم أو طبيعة الحادث.