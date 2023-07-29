إحياء أربعينية الشهداء يسرى وليمان وفرات في مقاطعة قامشلو

استذكر اليوم المئات من أهالي مقاطعة قامشلو إلى جانب ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، و أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، أربعينية الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وسائقهما فرات دانيال الذين استشهدوا جراء القصف التركي.

مراسم استذكار الشهيدتين ليمان ويسرى، أقيمت في مزار الشهيد إسماعيل في ناحية عامودا، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ألقتها رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، أفين باشو، أشادت من خلالها بتضحيات الشهداء ودورهم الطليعي.

وبينت أفين باشو، أن استهداف دولة الاحتلال التركي لرياديات وطليعيات الثورة يهدف " للنيل من إرادة المرأة الحرة التي استطاعت لعب دور تاريخي عبر ثورة شمال وشرق سوريا، أمثال (هفرين خلف وليمان شويش ويسرى درويش) وغيرهن الكثيرات من الرياديات اللواتي أصبحن مثالاً يحتذى به لثورتنا ونضالنا".

مضيفة: "يحاولون الإطاحة بمشروع الأمة الديمقراطية الذي طبقته الإدارة الذاتية على أرض شمال وشرق سوريا بدور ونشاط واسع من المرأة، وإعادة الذهنية الذكورية المتسلطة التي نناضل من أجل تغييرها لنحيا حرة كريمة مشتركة ندية".

وعاهدت أفين باشو في ختام كلمتها شهداء ثورة الحرية على السير على خطاهم ومواصلة النضال على دربهم حتى تحقيق أهدافهم السامية، "ذهبت ليمان ويسرى، هناك الآلاف ممن سيرفعن رايتهن ويكملون نضالهن وينتقمون لهن".

واستهدفت دولة الاحتلال التركي عبر مسيراتها في الـ 20 من حزيران المنصرم إحدى السيارات التابعة لمجلس مقاطعة قامشلو ما أدى لاستشهاد كل من، الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو ليمان شويش، وسائقهما فرات دانيال، وإصابة الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو كابي شمعون، أثناء قيامهم بجولة ميدانية على مؤسسات الإدارة الذاتية في مقاطعة قامشلو.

وفي السياق، توافدت مكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان إلى مقبرة الشهداء السريان في حي السياحي في مدينة قامشلو لإحياء مراسم أربعينية الشهيد فرات دانيال.

وشارك في المراسم عائلة الشهيد فرات، وممثلون عن الإدارة الذاتية، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، وممثلون عن حزبي الاتحاد السرياني والاتحاد الديمقراطي.

بدأت المراسم بدقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، ثم تحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، الذي استهل حديثه باستذكار الشهداء وقال: "الشهداء الثلاثة استشهدوا عبر استهداف همجي من قبل الدولة التركية، وهذه الهجمة هي سلسلة من المجازر التي تقوم بها الطورانية التركية بحق شعوب المنطقة ومنها الشعب السرياني الذي كان ضحية للإجرام التركي في مجزرة سيفو."

وحول هدف الدولة التركية بين بركات أن: "الاستهداف الذي حصل قبل أربعين يوماً كان يستهدف الأمة الدمقراطية، كان يستهدف أخوة الشعوب، الشعوب التي امتزجت دماؤها في ثورة شمال وشرق سوريا".، وعاهد في الختام على السير على خطا الشهداء وتصعيد النضال في سبيل تحقيق سوريا ديمقراطية لامركزية تصون حقوق كافة الشعوب والمكونات."

وانتهت المراسم بوضع إكليل من الورود على ضريح الشهيد فرات دانيال.

(كروبك)

ANHA