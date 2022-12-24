إحياء الذكرى الثانية لرحيل الفنان محمد علي شاكر

نظمت، اليوم السبت، هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، أمسية شعرية وأدبية تخليداً لذكرى الفنان الراحل محمد علي شاكر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيله.

وحضر الأمسية عائلة الفنان الراحل وأصدقاؤه والعشرات من المثقفين والأدباء، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في الجهة الغربية لمدينة قامشلو، ووضعت في المكان صورة الفنان الراحل محمد علي شاكر وآلته الموسيقية (العود).

بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء أبيات شعرية تخليداً لذكرى الفنان الراحل (محمد علي شاكر) قرئت من قبل إبراهيم شاكر.

وأعرب صديق الفنان الراحل، عمر عفدكي، عن مدى سعادته بتواجد "جميع هذه الشخصيات هنا اليوم لتخليد ذكرى الفنان الراحل وصديق دربنا، رغم الظروف العصيبة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة المناطق المحتلة منها، إلا أن تواجد أبناء المنطقة اليوم يعطي أملاً بالمستقبل".

وأضاف عفدكي بأنه تعرف على الفنان الراحل محمد علي شاكر عام 1973 وبأن الفنان الراحل كان من الشخصيات المحبة للفن من رسم وغناء وكتابة الشعر، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي قام بها من تجارة وصناعة وغيرها من الأعمال لتطوير واقعه المعيشي والفني.

تلته كلمة الفنان سمير أوركيش، من ناحية عامودا تحدث خلالها عن الوقت الذي قضاه مع الفنان الراحل والصعوبات التي واجهها الفنان الراحل بعد خروجه من مدينة سري كانيه عندما احتلت من قبل دولة الاحتلال التركي، وذكر قول الفنان الراحل محمد علي شاكر "سري كانيه لم تكن فقط مدينتي التي أعيش فيها بل كانت موضع الإلهام والإحساس بالنسبة لي، كل ما ذهب في سري كانيه بعد احتلالها لم يهزني كما هزني فقدان دفتر ذكرياتي ومؤلفاتي طوال مسيرة حياتي".

وتضمنت الفعالية أبياتاً وقصائد شعرية ألقتها عضوة اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، أناهيتا سينو، ومعزوفات موسيقية قدمها كل من كاوا كالي وممو عبد الرحمن، وتخلل الأمسية عرض سنفزيون للفنان محمد علي شاكر، وهو يتحدث عن رحلة حياته، ومسيرته الفنية.

واختتمت الأمسية بتقديم سلسلة من أغاني الراحل محمد علي شاكر، من قبل مجموعة من الفنانين الكرد "فرقة الدرباسية"، (سمية محمد، سلمان إبراهيم، هوجين تعلو).

وتوفي الفنان الكردي الراحل وعضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، محمد علي شاكر، في الـ24 من كانون الأول 2020 عن عمر ناهز 74 عاماً، في مدينة قامشلو ووري جثمانه الثرى في مدينة عامودا.

(ك آسـ)

ANHA