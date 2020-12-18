إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الصحفي رزكار دنيز في مخمور

يصادف اليوم ذكرى استشهاد الصحفي رزكار أدانميش “رزكار دنيز” ، الذي استُشهِد في 18 من كانون الأول عام 2017، عندما شنّ مرتزقة داعش هجوماً على النازحين في ريف دير الزور.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثّالثة لاستشهاد الصحفي رزكار دنيز، نُظّم اليوم في مزار الشهداء بمخيم مخمور مراسم استذكار، حضرها عدد من الصحفيين وذوي الشهيد رزكار، ومواطنون من المخيم.

وفي كلمة ألقاها الصحفي ،ويسي تالي، خلال المراسم أشاد بتضحيات شهداء الحقيقة، وقال: "إنّ الشهيد رزكار دنيز سار على طريق شهداء الحقيقة كـ دنيز و رفاقها".

وقالت والدة الشهيد رزكار، مريم أدانميش: "إنّ الشهيد رزكار لم يكن ابناً فحسب، بل كان صديقاً أيضاً"، ووجّهت حديثها إلى الجموع المحتشدة، "وأنتم جميعكم رزكار، لا فرق بينكم وبين رزكار بالنسبة لي"، مضيفةً أنّه "مهما حاول أعداء الشعب الكردي إبعادنا عن فكرة وفلسفة القائد، إلّا أننا متمسّكون بفلسفته، وماضون حتى تحقيق الحرية والعدالة للشعب الكردي وتحرير كردستان من المحتلين".

(م)