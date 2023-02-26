إحياء الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الفنان الكردي سعيد يوسف في قامشلو

وشارك في مراسم الإحياء العشرات من أهالي مدينة قامشلو، وفنانون وفنانات ومثقفون وكتاب من إقليم الجزيرة وذوو الراحل وممثلون عن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا وهيئة الثقافة للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وذلك في صالة زانا بقامشلو.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت ابنة الفنان الراحل سعيد يوسف، شبال يوسف كلمة رحبت خلالها بالحضور، وقالت: "عرف الفنان سعيد يوسف بوفائه للشعب واللغة والثقافة الكردية".

متوجهة بالشكر لكل الذين حضروا المراسم، مؤكدة على مواصلة مسيرة والدها.

بدوره، نوه الأمين العام للاتحاد الليبرالي الكردستاني، فرهاد تيلو، إلى مسيرة الفنان الراحل سعيد يوسف، وأضاف: "كانت له بصمة واضحة في الموسيقا والشعر الكردي، ولن ننسى ما مرت به عائلته من صعوبات في الحياة حتى وصل الفنان سعيد يوسف إلى هذه المرحلة".

بينما استذكر الكاتب الكردي، ديار بهوتي، الفنان سعيد يوسف، وكل شخص كافح من أجل الكرد وكردستان وحريتها وقدم تضحيات في سبيل ذلك، وقال: "أشخاص مثل الفنان سعيد رحيلهم خسارة كبيرة للكرد، لأنهم بنوا حياة جديدة لشعبهم حتى بعد رحيلهم أيضاً عبر ألحانهم وأغانيهم".

من جانبه، أكد خال الفنان الراحل سعيد يوسف، أحمد سلمان أنه كان للفنان تأثير كبير على كل مكونات كردستان وبالأخص الكرد من الناحية المعنوية، وكانت له علاقات متينة مع فنانين من كل المكونات، واليوم يعيش شعبه معه عبر ألحانه.

وخلال المراسم كُرّم الكاتب والمثقف أحمد حسيني من قبل عائلة الفنان سعيد يوسف، وعرض سينفزيون عن مسيرة الفنان، واختتمت المراسم بفقرة غنائية من أغاني الراحل من قبل عدد من الفنانين والفنانات الكرد.

وتوفي الفنان الكردي سعيد يوسف عن عمر ناهز 74 عاماً، في 26 شباط/فبراير 2020.

(كروب/ف)

ANHA