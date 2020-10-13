إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد محمد رشو و3 من رفاقه الإعلاميين في قامشلو

وبحلول الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم في "مقاومة الكرامة" في سري كانيه وكري سبي، توافد العشرات من الصحفيين وأهالي الشهداء، اليوم إلى مزار الشهيد دليل صاروخان وتجمعوا حول ضريح الشهيد محمد رشو، الذي زين بأكاليل من الورد وذلك ضمن مراسم استذكار 4 من شهداء الإعلام وهم "الشهيد محمد رشو مراسل فضائية Çira tv وهو من مدينة عفرين، والشهيدة دلوفان كفر كانت صحفية في إعلام وحدات حماية المرأة، والشهيد سعد أحمد كان مراسل وكالة أنباء هاوار، ومخرج الأفلام الوثائقية ولات هردمجي".

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تخليداً لروح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الصحفي في وكالة أنباء هاوار أكرم بركات الذي استذكر كافة الشهداء الإعلاميين، وقدم التعازي لذويهم ورفاقهم، وأكد بأن الإعلاميين هم الهدف الأول لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته لدورهم الريادي في نقل وإيصال صوت مجتمعهم ومقاومة شعبهم بكل مصداقية إلى العالم، وفضح جرائم وانتهاكات تركيا ومرتزقتها.

كما أكد أكرم بركات أن ثورة شمال وشرق سوريا هي من أكثر الثورات التي قدمت شهداء إعلاميين إذ قدمت أكثر من 24 شهيداً، وهذا يؤكد مدى خوف الاحتلال التركي من الإعلام الحر والإعلاميين الثوريين.

بدوره أكد الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بانكين سيدو، أن دور الإعلاميين في أي ثورة لا يقل عن دور المقاتلين في ساحات القتال، وبالرغم من الصمت الدولي والتغاضي العالمي حيال هجمات وجرائم تركيا ومجموعاتها المرتزقة، إلا أنه استطاع إعلاميو شمال وشرق سوريا إيصال صوت شعبهم إلى كل العالم.

واختتمت المراسم بوضع أكاليل من الورود على ضريح الشهيد محمد رشو الموجود في مزار الشهيد دليل صاروخان، فيما أضرحة باقي الشهداء موجودة في مزارات الشهداء في مقاطعة الحسكة.

(ه ع)

ANHA