إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المناضلة زيلان دستان في قامشلو

وحضر مراسم الاستذكار ممثلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء مركز محمد شيخو للثقافة والفن وأعضاء الحركة الشيوعية الثورية والشبيبة الشيوعية الثورية والمرأة الشيوعية الثورية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت عضوة الشبيبة الشيوعية الثورية دستان سرحت كلمة تحدثت فيها عن حياة الشهيدة المناضلة زيلان دستان وقالت: "الشهيدة زيلان دستان أصبحت رمزاً للمقاومة".

ومن ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي مسعود داوود كلمة قال فيها: "دائماً النصر سيكون حليفنا, يجب علينا الالتزام بنهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم".

وأضاف: "في يومنا هذا الذي نستذكر فيه الشهيدة زيلان نعيش في ظل الهجمات والجرائم التي ترتكب بحق شعوب المنطقة.

كما أكد داوود على ضرورة تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية.

ومن ثم تم عرض سنفزيون تضمن أغنية عن الشهيدة زيلان دستان وبعدها قدمت فرقة الشهيدة زيلان فقرات غنائية ثورية.

كما تخلل المراسم افتتاح مركز ثقافي باسم الشهيدة زيلان دستان، وتم قص شريط الافتتاح من قبل أعضاء الحركة الشيوعية الثورية أيلول باران وجيهان أحمد وسط هتافات تحيي الشهيدة زيلان دستان.

والمناضلة زيلان دستان من المناضلين المؤسسين للحركة الشيوعية الثورية، واستشهدت بتاريخ 13 حزيران عام 2021 أثناء أدائها لمهامها الوطنية.

(ا. ي/ك)

ANHA