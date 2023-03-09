إحياء الذكرى 34 لرحيل الفنان الكردي محمد شيخو

بمناسبة الذكرى 34 لرحيل الفنان الكردي، محمد شيخو، استذكر اليوم(9آذار) الأهالي والفنانين، وأعضاء مجلس مدينة قامشلو وهيئة الثقافة والفن، واتحاد الفنانين، وحركة الثقافة الديمقراطية، وحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، عبر مراسم استذكار على ضريحه بمزار الهليليه في مدينة قامشلو.

خلال المراسم، تحدث الفنان، صفقان أوركيش عن سيرة الفنان محمد شيخو، وكيف أنه أصبح مثلاً للعالم عن الشعب الكردي بفنه وموسيقاه وصوته، وكيف أوصل معاناة الكرد للعالم عبر أغانيه.

كما ولفت عضو لجنة الفن في مجلس مدينة قامشلو جميل مشكيني إلى موروث الفنان محمد شيخو في الفن الكردي الذي لا يزال يتداوله الكرد اليوم، وقال: "الفنان محمد شيخو من خلال مسيرته الفنية زاد من زخم الثقافة الكردية، من خلال ما نشهده من تسميات مراكز الثقافة باسمه، ومن خلال أغانيه التي تتردد على لسان أطفالنا".

وانتهت مراسم الاستذكار بوضع أكاليل من الورود على ضريحه، وترديد باقة من أغانيه القومية وعن الحب.

(س ب/أ)

ANHA