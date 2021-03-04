إحياء الذّكرى الحادية عشرة لرحيل الكاتب الكردي رزو أوسي

وحضر الفعالية عدد من المثقّفين والكتّاب ومحبّي الثقافة وشخصيات سياسية وأقرباء الكاتب رزو أوسي.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدّة كلمات من قبل الحاضرين، كلمة ألقاها الكاتب برزو محمود ذكر خلالها بعضاً من أقوال الكاتب رزو وتعليماته في اللّغة الكردية، وقال: "كان للكاتب رزو دور هامّ في تشكيل المثقّفين الكرد في سوريا، فكانت وفاة الكاتب رزو أوسي مؤلمة جدّاً بالنسبة لي لذلك ألّفت كتاباً عنه".

وبدوره ألقى الدكتور محمد علي عبدي كلمة، وهو من أقرباء الكاتب رزو أوسي، تحدّث فيها عن الكاتب رزو أوسي، وذكر مقتطفات من حياته.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ إلقاء بعض من أشعار الكاتب رزو أوسي، لتنتهي بعدها الفعالية بتوزيع كتاب على الحضور، يتحدّث عن حياة الكاتب رزو أوسي ، تحت عنوان "رزو أوسي" ألّفه الكاتب برزو محمود.

(ه ع/إ)

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