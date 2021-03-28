إحياء الذّكرى الـ 35 لاستشهاد القيادي معصوم قورقماز

ونظّم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة مراسم استذكار للشهيد المناضل معصوم قورقماز "عكيد"، في الذكرى السنوية الـ35 لاستشهاده، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفنّ في بلدة رميلان بحضور المئات من أهالي المنطقة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تمّ عرض سنفزيون حول نضال وكفاح الشهيد معصوم قورقماز، تلاه تقديم الفنّانين سمية محمد ودانيش بوطان مجموعة من الأغاني الوطنية، لتنتهي بعدها مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجّد الشهادة والشهداء.

(ك-ع/إ)

ANHA