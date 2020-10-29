إحياء المولد النّبويّ الشّريف في مقاطعة الشّهباء

في كل عام من 12 ربيع الأول تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى مولد النّبي محمّد عليه الصلاة والسّلام في جميع أنحاء العالم.

وأحيت اليوم اللّجنة الدينية في مقاطعتي عفرين والشهباء ذكرى المولد النبوي الشريف بالتعاون مع مجلس ناحية تل رفعت وعفرين، وذلك بحضور العشرات من مشايخ مقاطعتي عفرين والشهباء وكافة مؤسّسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حضور أهالي المقاطعتين في جامع العبّاس بن عبد المطّلب في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء.

وبدأ المولد الديني الشريف بتلاوة القرآن الكريم، تلاها قراءة الأذكار والأناشيد الدينية والقرع على الدّف، وذلك بعد تأدية صلاة الظهر.

(ل ش/إ)

ANHA