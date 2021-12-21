إحصائية: مقتل أكثر من 500 طفل وامرأة خلال عام 2021 في سوريا

ورصدت إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد النساء اللواتي تضررن منذ مطلع 2021، إذ تم توثيق مقتل 182 مواطنة فوق سن الـ 18 على الأراضي السورية، توزعن على النحو التالي: 28 امرأة في انفجار ألغام وعبوات ناسفة و15 مواطنة برصاص مجهولين، و44 مواطنة في ظروف وبأساليب مختلفة منها "الخلافات العائلية والعشائرية والرصاص العشوائي".

إلى جانب مقتل 45 مواطنة بقصف ورصاص قوات حكومة دمشق، و16 مواطنة على أيدي مرتزقة داعش، فيما قتلت 12 مواطنة في ظروف مجهولة، كما لقيت سيدة مصرعها تحت التعذيب في أحد معتقلات حكومة دمشق، و8 مواطنات في انفجار آليات مفخخة.

وبحسب المرصد، فإن 41312 مواطنة ظللن معتقلات في سجون حكومة دمشق، فيما غيّبت قسرياً 20315 مواطنة، منذ بداية الأزمة عام 2011، في انتهاك خطير للقانون الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة دمشق.

وتقول شهادات لمعتقلات ذقن الويلات في السجون، إنّهن عشن أصعب أيام حياتهن، حيث تعرضن للضرب وجميع أشكال العنف من تعذيب جسدي إلى اعتداء جنسي إلى التدمير النفسي والإهانات وسماع كل الألفاظ البذيئة، فضلاً عن تحملّهن الجوع والعطش وأتعاب الأشغال الشاقة وتحمّلن ألام الأمراض المتفشية.

وفي سياق متصل، وثّقت إحصائيات المرصد، مقتل 359 طفلاً دون سن الثامنة عشرة منذ مطلع 2021، بأساليب مختلفة منهم من قضوا خلال قصف الاحتلال التركي أو على يد حرس الحدود التركية "الجندرمة" أو بقصف لقوات حكومة دمشق أو قصف روسي أو على يد مرتزقة داعش.. الخ.

وبحسب المرصد، تدلّ هذه الأرقام على هول المأساة والضرر الذي لحق بأطفال سورية ومستقبلهم، بعد أن حُرِمُوا من حقّهم في الحياة، بسبب الفقر والحرب والصراعات التي نتج عنها حرمانهم من الرعاية بمختلف أشكالها والعيش الآمن.

وزاد الوضع الاقتصادي المتردّي في تراكم البؤس والمعاناة نتيجة النزاع والعقوبات المستمرة من قبل العديد من الأطراف ليجد كثيرون أنفسهم مجبورين على دخول سوق العمل في سن مبكّرة تحت سياط الاستغلال والإكراه.

(د ع)