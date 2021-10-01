إحصائية شهر أيلول من استهداف الاحتلال التركي لمقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا بعفرين المحتلة

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا الآهلة بالسكان، بشكل شبه يومي، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتطورة والمحرمة دولياً.

وخلال الشهر الفائت بلغ عدد القذائف على مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا أكثر من 1339 قذيفة، بينها 748 قذيفة أوبيس، و487 قذيفة هاون و104 قذيفة دبابة، وإلى جانب استهدافهم بأعداد كبير من طلقات سلاح الدوشكا بمختلف أنواعها، كما أدى القصف التركي إلى هدم منزل المواطن ريزان مامو الواقع في قرية صوغانكه بناحية شيراوا.

ورافق هذه الاستهدافات تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية في سماء المنطقة.

كما استهدفت الطائرات الروسية بعدد من الغارات نقاط ومراكز تدريب مرتزقة الاحتلال التركي في قرى باصلة وجلبرة ومريمين وجبل شيخ بركات وقرية إيسكا.

القرى التي استهدافها الاحتلال في مقاطعة الشهباء

ويستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متواصل قرى مقاطعة الشهباء وهي: "شعالة ـ خربة الشعالة ـ النيرابية ـ تل جيجان ـ زويان ـ ديرقاق ـ مديونة ـ رادار ـ تل عنب ـ طعانه ـ شيخ كيف ـ أطراف قرية غرناطة ـ تل مضيق ـ سموقة ـ مشيرفة ـ سد الشهباء ـ أم القرى ـ أم حوش ـ حربل ـ عين دقنة ـ تل رفعت ـ ديرجمال".

القرى المستهدفة في ناحية شرا

ويستهدف القرى التالية في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة: "مرعناز ـ علقمية ـ شوارغة ـ قلعة شوارغة ـ كشتعار ـ إرشادية ـ بيلونية ـ مالكية ـ كفر أنطون ـ منغ ـ تاتمراش ـ بيلونية".

القرى المستهدفة في ناحية شيراوا

فيما يستهدف في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة، قرى: "بينة ـ الزيارة ـ محيط مخيم العودة ـ محيط مخيم الشهباء ـ خربكة ـ اقيبة ـ قنيطرة ـ مياسة ـ زرناعيتة ـ برج القاص ـ كوندي مازن ـ كلوتيه".

(س ر)

ANHA